كبير المحررين في القناة (13) باراك رافيد يكشف تفاصيل الطائرة القادمة من تل أبيب للخرطوم

كشف ‏كبير المحررين الدبلوماسيين في القناة 13 باراك رافيد، السر والقصة وراء الطائرة الإسرائيلية التي حطت بمطار الخرطوم أمس الثلاثاء.

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مشيرًا في تغريدة له على حسابه بـ “تويتر” إلى أن مسؤولا إسرائيلي رفيع المستوى كان على متن الطائرة الإسرائيلية التي حطت في مطار الخرطوم.

وبحسب صحيفة السوداني، أضاف: مكالمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع رئيس المجلس السيادي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان ناقشت الحالة الصحية لنجوى قدح الدم.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)