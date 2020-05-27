كبير المحررين في القناة (13) باراك رافيد يكشف تفاصيل الطائرة القادمة من تل أبيب للخرطوم

التاريخ: 27-مايو-2020
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كشف كبير المحررين الدبلوماسيين في القناة 13 باراك رافيد، السر والقصة وراء الطائرة الإسرائيلية التي حطت بمطار الخرطوم أمس الثلاثاء.
مشيرًا في تغريدة له على حسابه بـ “تويتر” إلى أن مسؤولا إسرائيلي رفيع المستوى كان على متن الطائرة الإسرائيلية التي حطت في مطار الخرطوم.
وبحسب صحيفة السوداني، أضاف: مكالمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع رئيس المجلس السيادي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان ناقشت الحالة الصحية لنجوى قدح الدم.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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