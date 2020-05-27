كباشي : ( الحقارة بالقوات تاني مابنسكت عليها والعودة للثكنات كلام فارغ)

قال عضو المجلس السيادي الفريق ركن شمس الدين أن هناك عمل يمضي لأجل اضعاف كل القوات النظامية (ويخلوها قاعدة في السهلة) – علي حد تعبيره – وشدد على أنهم لن يقبلوا باهانة أي (عسكري بوليس أو اي عسكري بالقوات النظامية) وقال لدى مخاطبته قيادات عسكرية وقبلية بمدينة كادوقلي : ( أي حقارة بالقوات تاني مابنسكت عليها) وأكد رفضهم لما وصفه ب (الكلام الفارغ) والخاص بعودة القوات المسلحة الي ثكناتها.

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وتسأل : ( لو عدنا في زول بحكم تاني) واقسم بالله انهم ساعة لن يحكموا. وذاد كباشي ( دا كلو كلام فارغ). مؤكدا أن القوات المسلحة شريكة بنص الوثيقة الدستورية في الحكومة الحالية ومايقال في الشارع (دا كلام ساي) – طبقا له.

وبحسب صحيفة آخر لحظة، قال أن أى نظام لاتحرسه القوات النظامية لن يصبح نظاما، وأن من يريد أن يحكم دون القوات النظامية اليوم او بعد مائة عام فهو كاذب.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)