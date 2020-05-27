إقتصاديون : زيادة الانتاج للإكتفاء الذاتي

الخليج 365 :

اكدت الدكتورة. هبة سيد أحمد نائبة عميد كلية الإقتصاد والتنمية الريفية بجامعة الجزيرة على اهمية زيادة الإنتاج للاكتفاء الذاتى وتصدير الفائض مشيرة الى ضرورة التحكم في الحدود لتفادى التهريب لدول الجوار . وقالت سيد احمد فى تصريح (لسونا)لابد من الإهتمام بالدراسات العلمية للمشاريع التى تصب فى مصلحة التنمية الاقتصادية والاجتماعية . واشادت بزيادة المرتبات للعاملين بالدولة مضيفة ان زيادتها حلمٌ ظل يراود العاميلن لفترة طويلة حيث كانت الحكومة السابقة تَعِد ولا توفي بوعودها . مؤكده أن الحكومة الحالية أعادت الثقة للمواطن في وعودها بعيداً عن الرؤية الإقتصادية التي تهدد بزيادة التضخم بصورة مهولة . من جهته قال( لسونا) بروفسير محمد عوض الكريم العميد الأسبق لكلية الإقتصاد والتنمية الريفية بجامعة الجزيرة أن زيادة المرتبات أعادت الروح للخدمة المدنية برفع الروح المعنوية للعاملين وتوقع أن يكون لذلك أثر إيجابى على الإنتاج والإنتاجية وروح العمل في المؤسسات بجانب حفظ الوقت للعمل وخفض السرقات وسوء إستخدام الموارد . وتحدث حول تكثيف الجهود لازالة المعقوقات التى تواجة انساب العمل المشاريع الزراعية ومضاعفة الانتاج واضاف ان تحقيق تلك الإيجابيات تحفز العاملين على العمل مشيرا الى اهمية ايجاد رقابة صارمة على السوق لتفادى إرتفاع الأسعار على يد ضعاف النفوس .