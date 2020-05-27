مطار الخرطوم يضع نجم المنتخب الوطني في ورطة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

منحت الحكومة التنزانية الضوء الأخضر للاتحاد التنزاني لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة لاستئناف النشاط الكروي واستكمال الموسم الذي توقف في مارس الماضي على إثر جائحة (كورونا) مع تبقي عشر جولات على نهايته.

غير أن الحكومة التنزانية اشترطت إقامة كل الجولات المتبقية في مدينتي دار السلام وموانزا فقط وهو ما وافق عليه الإتحاد التنزاني والذي أعلن عن استئناف الدوري بدءاً من الأسبوع الأول من شهر يونيو المقبل.

ووضعت تلك المستجدات نجم الوسط الدولي شرف الدين شيبوب المحترف بنادي سيمبا في ورطة كبيرة، حيث يتواجد اللاعب منذ شهر مارس في الخرطوم ويواجه صعوبة بالغة في السفر إلى تنزانيا للالتحاق بتحضيرات فريقه التي بدأت منذ أسبوع في ظل إغلاق مطار الخرطوم.

ويأمل اللاعب الذي ينتهي عقده مع نادي سيمبا بتاريخ 30 يونيو أن يتم فتح المطار مطلع الشهر المقبل حتى يتمكن من السفر إلى دار السلام وإكمال الموسم مع فريقه.