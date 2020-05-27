تجمع أصحاب المخابز يتهم شركات توزيع الغاز بزيادة الأسعار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

اتهم تجمع أصحاب المخابز بولاية الخرطوم عددًا من شركات توزيع غاز المخابز بزيادة أسعار الغاز من 2000 الى 3590 جنيهًا للطن.

وكشف التجمع في بيان – تحصلت (اليوم التالي) على نسخة منه – عن توقف 50% من مخابز الولاية؛ بسبب توقف شركات الغاز عن العمل؛ حيث أُعلن عن توقف 20% من مخابز بولاية الخرطوم قبل عطلة عيد الفطر المبارك.

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وطالب التجمع وزير الطاقة والتعدين بالتدخل السريع ومحاسبة ثلاث شركات تزايد في الأسعار.

وأوضح أن بعض الشركات غير ملتزمة بالسعر الذي حددته الوزارة 2000 جنيه للطن.

ويبلغ سعر الطن عند هذه الشركات 3500 جنيه.