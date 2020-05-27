مصادر: نقل المخلوع من سجن كوبر إلى مستشفى يونيفرسال ببحري

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت مصادر صحفية في الخرطوم اليوم الاربعاء عن نقل عدد من معتقلي النظام السابق من سجن كوبر إلى مستشفى يونيفرسال ببحري لتلقي العلاج وعلى رأسهم الرئيس المخلوع عمر البشير الذي خضع لتحاليل طبية في ركبته التي أجرى فيها عملية جراحية من قبل.

وافادت ذات المصادر ,مقربة من النظام البائد , عن إعادة المخلوع إلى سجن كوبر عقب اجراءات الفحوصات الصحية .

وكان القيادي الاخواني بالحزب البائد أحمد هارون قد تم تحويله الشهر الماضي من مستشفى الشرطة إلى يونيفرسال بعد أن تأكد عدم إصابته بكورونا على عكس ماتردد، فيما شكا المخلوع بخلاف الآلام في موقع العملية الجراحية من اكتئاب نفسي.

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