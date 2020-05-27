البرهان يطالب تيبور ناجي برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية...

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

طالب السودان، الإدارة الأمريكية، مجددا بالعمل على رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب ودعم مفاوضات السلام القائمة حاليا بين الحكومة والحركات المسلحة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مشترك تلقاه الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي من السيد تيبور ناجي مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الإفريقية، والسيد دونالد بوث المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان.

واتفق رئيس مجلس السيادة السوداني خلال الاتصال، مع المسؤولين الأمريكيين على إنهاء البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في دارفور “يوناميد”، في أكتوبر المقبل، مؤكدا أنه لا مجال للتجديد لها.

وتنتشر بعثة “يوناميد” في دارفور غربي السودان منذ مطلع 2008، وهي ثاني أكبر بعثة حفظ سلام أممية، ويتجاوز عدد أفرادها 20 ألف جندي، وقوات من الأمن والموظفين، من مختلف الجنسيات، قبل أن يتبنى مجلس الأمن، في 30 يونيو 2017، خطة تدريجية لتقليص عددها.

وتشهد العلاقات السودانية-الأمريكية انفراجا منذ تولى السيد عبدالله حمدوك رئاسة الحكومة السودانية في أغسطس الماضي، حيث تتطلع الخرطوم لمزيد من الخطوات العملية السريعة في مجالات إزالة اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب وإنهاء التعقيدات الدولية المصاحبة لذلك، والتي تحول دون انسياب المعاملات المصرفية والاندماج في الاقتصاد العالمي.

وحصل السودان على وعود أمريكية مؤكدة بقرب تسوية كافة الملفات العالقة والتوجه نحو تطبيع كامل للعلاقات والارتقاء بها لشراكات استراتيجية مثمرة.