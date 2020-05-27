وفاة الشيخ “محمد أحمد حسن”..

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

غيّب الموت الشيخ محمد أحمد حسن الذي انتقل إلى رحمة الله مساء يوم أمس الثلاثاء، بالعاصمة السودانية الخرطوم، وسيشيع جثمانه إلى مقابر الصحافة بالخرطوم، وسط حزن شديد خيم على الشارع السوداني، وتصدر نبأ الوفاة منصة الفيس بوك .

يُذكر أن الشيخ محمد أحمد حسن أحد أشهر الدعاة في السودان واشتهر بعفويته السودانية، ويجد الشيخ محمد أحمد حسن، قبولاً كبيرًا لدى السودانيين، نظرًا لسماحته في التعامل وأسلوبه المميز في الحديث، حيث ظل يدعو إلى الله لأكثر من ثلاثة عقود، عرفه المستمعون وشاهده عشاق الشاشة البلورية وعانقه المصلون بمسجده بحي الصحافة بالخرطوم منذ العام 1982م، كما اشتهر برنامجه الإفتاء بشهر رمضان كل عام ويتصدر الأعلى مشاهدة على مستوى البلاد.