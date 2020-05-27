الصحة: تسجيل 170 إصابة جديدة بـ(كورونا) و14 حالة وفاة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت السلطات الصحية في البلاد اليوم الأربعاء، عن تسجيل 170 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى 14 حالة وفاة.

وسجلت (108) حالة داخل ولاية الخرطوم، الجزيرة (33)، شمال كردفان (11)، القضارف (4)، سنـار (8)، النيل الأبيض (4) حالات من ضمنها حالة وافدة إلى ولاية الجزيرة، جنوب كردفان (2).

وأضافت أن عدد حالات الشفاء التي سجلت بلغت 85 حالة.

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ليرتفع بذلك العدد الكلي للإصابات منذ بداية الجائحة إلى (4146) إصابة منها (3331) داخل ولاية الخرطوم، وعدد الوفيات الكلي (184) وفاة.

وتماثلت (85) حالة للشفاء، منها(52) حالة شفاء داخل ولاية الخرطوم، ليكون العدد الكلي للمتعافين (588).

ونوهت الوزارة إلى ان هذا التقرير الوبائي عن يوم الإثنين الماضي.