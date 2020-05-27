مطالبات في الهلال بفتح باب العضوية وتعليق إجازة النظام الأساسي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : رفض الاهلة المقترح المقدم من رئيس الهلال اشرف سيد احمد الكاردينال وذلك باجازة النظام الاساسي المودع نسخة منه لدى اتحاد الكرة ضرورة فتح باب العضوية لاكتساب عضوية جديدة المشاركة في جمعية الهلال المقبلة وتعيين لجان الانتخابات والاستئنافات وفقا للنظام الاساسي الجديد ويجدر ذكره أن مجلس الهلال كان قد خسر قضية رفع سقف عضوية واشتراكها الى 500 جنيه شهريا وهو ما اعترض عليه الاعضاء بالنادي.

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