موقع أمريكي: على السودان دفع (826) مليون دولار بدلا لـ”4مليارات”تعويض لضحايا التفجيرات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد موقع (يو أس تودي)، أن على السودان دفع مبلغ (826) مليون دولار كتعويضات عقابية عن اتهامه بالتورط في تفجير سفارتي الولايات المتحدة الامريكية في دار السلام ونيروبي.

وقال الموقع إن على السودان دفع (826) مليون دولار بدلاً عن (4.3) مليارات دولار التي طالبت بها عائلات الضحايا. وأوضح أن التسوية جاءت كعنصر رئيسي في الجهود بين الولايات المتحدة والسودان لتطبيع العلاقات بعد عقود من العداء، وتعهد البلدان بتحسين العلاقات بعد سقوط الرئيس السابق عمر البشير.

وكشف الموقع عن ترشيح الرئيس الامريكي دونالد ترمب للسفير الأمريكي للسودان، وشدد على أن الترشيح يحتاج إلى تأكيد من قبل مجلس الشيوخ الأمريكي، ونوه إلى أن التسوية جاءت بعد أيام من حكم المحكمة العليا الأمريكية بأن السودان لا يمكنه تجنب الأضرار العقابية في الدعاوى القضائية التي تتهمها بالتورط في تفجيرات القاعدة عام 1998م والتي أسفرت عن مقتل (224) شخصاً.

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