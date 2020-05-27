الفيفا تهدد النمور بالحرمان من التسجيلات

الخليج 365 :

اصدرت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي فيفا قرارا في قضية نادي الاهلي شندي ومدربه

البوسنى FARUK KULOVI بخصوص الفشل فى سداد الاستحقاقات المالية التى سبق ان فصلتها قرارات الاتحاد الدولى بحسب نص الفقرة 15 من اللوائح المالية للعام 2019 والتى قضت بسداد 25 الف دولار واسفرت تفاصيل القرار عن منح نادى الاهلى شندى مهلة 30 يوما اعتبارا من تاريخ صدور القرار الموقع بتارخ 21 مايو الجارى بحيث اشترطت على النادى الايفاء بالالتزامات وفق الاخطار وتضمن القرار تبيان للعقوبات المترتبة على عدم السداد والتى حوت منع النادى من تسجيل لاعبين محرفين او وطنيين الى جانب حرمان النادى من اعادة قيد حتى لاعبيه مطلقى السراح وتضمن كذلك توجيهات للاتحاد السودانى بتطبيق كل العقوبات المنصوص عليها باعتباره عضوا بالاتحاد الدولى ووجه مضمون القرار الاتحاد السودانى بتنفيذ مانصت عنه القرارات وبيان الخطوات التى قام بها النادى الاهلى لمعالجة ازمه وشرحت مسودة القرار والتى تحصلت استاد النجوم على نسخة منها عبر مركز الباوقة للخدمات الصحفية شرحت كيفية السداد واوضحت ارقام الحسابات زطالبت بارفاق مستندات تويد سداد المبالغ المبينهة وسبق لاستاد النجوم ان كشفت عن تاريخ الموعد المحدد للانتهاء ملهة السداد والتى منحت قبل تصعيد الامر للجنة الانضباط والتى تدارست الامر واعلنت المهلة الجديدة.