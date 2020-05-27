شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : بعث مدرب الهلال الأسبق الصريبي ميلوتين سريدويفيتش”ميشو” برسالة خاصة إلى قائد الفريق السابق، محمد أحمد بشير الشهير بـ”بشة” بمناسبة عيد الفطر المبارك.وأعرب بشة في صفحته الرسمية بفسيبوك عن سعادته بمعايدة المدرب الصريبي.وأضاف” سعدت جدًا برسالة معايدة أنيقة بعثها لي الخبير الصربي ميشو المدير الفني الأسبق لنادي الهلال”.وكان ميشو قد دوّن في رسالته لكابتن الهلال السابق قائلاً” عزيزي صديقي وأخي في عالم كرة القدم المحترم من السودان، عيد مبارك، بهذه المناسبة السعيدة وبارك الله فيك وعائلتك وأصدقائك بسعادة حقيقية وأدام نعمته عليك وعيد سعيد مبارك”.و الصريبي ميلوتين سريدويفيتش”ميشو”، سبق وأنّ أشرف على تدريب الهلال السوداني قبل أنّ يغادر النادي في العام2011. المادة السابقة سنجة .. رجاء نيكولا تتفقد الكنيسة الكاثوليكية المقالة القادمة تأسيس كيان حزبي جديد بالسودان باسم “حزب الثورة”

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مدرب الهلال يبعث برسالة لبشة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.