لهذا السبب… “ود الأمين” يعتذر عن لايف غنائي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

اعتذر الموسيقار السوداني الفنان محمد الأمين عن لايف غنائى، كان مقررا له مساء اليوم الثلاثاء بمناسبة عيد الفطر المبارك على وسائط التواصل الإجتماعى، حزناً على وفاة الداعية الشيخ “محمد أحمد حسن” التي حدثت اليوم.

وقال ود الأمين عبر مقطع فيديو مسجل: ( أيها الأخوة والاخوات في صفحتي على فيسبوك واليوتيوب اترحم على الشيخ الفقيد محمد أحمد حسن الذي بلغنا خبر وفاته قبل قليل، إنا لله وإنا إليه راجعون، ولاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم، وإنا لمحزونون ونحن ننقل لكم هذا الخبر).

وتابع: ( وفي هذه الظروف نعتذر عن تقديم اللقاء اللايف في هذا اليوم، ونترحم جميعا على شيخنا المفضال، والحمد لله رب العالمين ولاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ونحمد الله على السراء والضراء).

وكان الموسيقار ود الأمين قد أعلن منذ فترة عن حفل غنائي يبث عبر تقنية اللايف على وسائط التواصل الاجتماعي مساء ثالث أيام عيد الفطر المبارك.