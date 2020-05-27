مذيعة تكشف عن أسباب ظهورها ب(شبشب بيتي).!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشفت خبيرة التجميل هديل المشرف ومقدمة برنامج مع هديل الذي يبث عبر شاشة انغام الفضائية عن أسباب ظهورها ب(شبشب بيتي) خلال الحلقة التي كانت مثار الجدل عقب استضافتها للمغني سجاد وقالت هديل انها تعرضت للإصابة بالرجل مما أدي لظهورها بالشبشب ما يجدر ذكره تعرض هديل لهجوم مكثف بعد الحلقة بسبب استضافة سجاد لافتة الي ان سجاد تمت استضافته كاحد مطربي غناء الحماس والسيرة دون النظر لشكله او سلوكه لأنه أمر شخصي.

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