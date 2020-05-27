سنجة .. رجاء نيكولا تتفقد الكنيسة الكاثوليكية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تفقدت عضو مجلس السيادة الانتقالي رجاء نيكولا مساء الثلاثاء، الكنيسة الكاثوليكية بمدينة سنجة. ووقفت رجاء خلال الزيارة على الأوضاع بالكنيسة، واستمعت الي تنوير من قسيسها الأب ناتالي ادوارد حول الأداء والبرامج والخطط المستقبلية للكنيسة، ودورها في معالجة هموم وقضايا المنطقة، مؤكدة دعمها برامج الكنيسة بما يحقق اهدافها ويؤدي رسالتها.

وقال الأب ناتالي ادوارد: “إن برامج الكنيسة تسير بصورة طيبة”، وأشار إلى أن التربية المسيحية لا تجد حظها عبر المقررات الدراسية.

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