مناوي: الوساطة تعترف رسمياً بجناحي الجبهة الثورية في مباحثات جوبا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت حركة تحرير السودان جناح مناوي، أنها تلقت خطاباً من رئيس الوساطة بدولة جنوب السودان المستشار، توت قلواك، أكد فيه اعتراف منبر جوبا رسمياً بجناحي الجبهة الثورية السودانية في المفاوضات مع الحكومة السودانية.

وقال رئيس حركة تحرير السودان، الجبهة الثورية السودانية، منى أركو مناوي، أنه في اطار استكمال عملية السلام الجارية في دولة جنوب السودان ، تلقت حركة تحرير السودان / الجبهة الثورية السودانية ، خطاباً من المستشار توت قلواك ، رئيس الوساطة بدولة جنوب السودان ، حمل الاشادة بدور الحركة في عملية السلام والاعتراف رسمياً بجناحي/ الجبهة الثورية السودانية ، وذلك رداً على خطاب الحركة المعنون للوساطة بتاريخ ٢٢ مايو ٢٠٢٠م ، وأضاف “نحن فى الجبهة الثورية اذ نثمن الدور المحايد للوساطة في الصراع الداخلي في أروقة الجبهة الثورية “.

وأكد مناوي أن هذا الموقف سيقود إلى انجاح العملية السلمية ، وقطع بأن الجبهة الثورية السودانية لن تدخر جهداً فى التعاون الكامل مع الوساطة لتحقيق السلام الدائم فى القريب العاجل.