أنباء عن اصابة علي محمود عبدالرسول بفيروس كورونا بسجن كوبر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أفادت مصادر من أسر المعتقلين من رموز النظام البائد؛ عن إصابة علي محمود عبدالرسول وزير المالية الأسبق، بفيروس كورونا داخل سجن كوبر.

وكانت السلطات قد ألقت القبض العام الماضي، على وزير المالية الأسبق علي محمود عبد الرسول، بتهمة “خيانة الأمانة العامة”، في قضية تتعلق ببيع أصول حكومية .

وأشارت المصادر بوجود سبع حالات إشتباه بين المعتقلين نتيجة للمخالطة أبرزهم حسبو محمد عبد الرحمن، الفاتح عز الدين، محمد حاتم سليمان، نور الدايم ابراهيم وعبد الباسط حمزة، بحسب موقع النورس نيوز.

وبحسب وسائل اعلام، فأن الوزير (2010 ـ 2013) متهم بالمسؤولية عن فقدان مبلغ 38 مليون دولار، قيمة بيع بواخر من قطاع النقل النهري، الذي تمت خصخصته في وقت سابق.