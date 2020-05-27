عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاربعاء 27 مايو 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

التيار

كباشي : يصف على من يراهن بخلافات الأجهزة الأمنية بالكذاب

الوساطة : تعترف بجبهة مناوي بمنبر جوبا

في ذمة الله الشيخ محمد أحمد حسن

الانتربول يعقد اجتماعا استثنائيا لمعرفة جهود الشرطة فى محاربة جائحة كورونا

الجيش ينفي هبوط طائرة اسرائيلية بالخرطوم

التيار تفتح الملف: من هو رئيس السودان القادم ؟

النيل الدولية

الكشف عن مبادرة يقودها حميدتي للمصالحة بين أطراف النزاع في ليبيا

وزير الصحة: إدارة طبية بإحدى الولايات كانت تخفي الملابس الواقية من الأطباء

غرفة الأدوية ترفض تسعيرة جديدة من المجلس وتُهدد بتوقف المصانع

عقوبات لمحطات الوقود التي تكسر حظر التجوال

وفاة الداعية الإسلامي الشيخ محمد أحمد حسن

اليوم التالي

معلمون يعلنون تبرعهم بنصف رواتبهم المعدلة شهرياً لأسر شهداء ثورة ديسمبر

الجيش ينفي هبوط طائرة إسرائيلية في مطار الخرطوم

الانتربول يعقد اجتماعاً استثنائياً لمعرفة جهود الشرطة في محاربة جائحة كورونا

مناوي يدعو قواعد حركته لابتدار حملات توعية للوقاية من كورونا

آخر لحظة

الجيش: لم تهبط طائرة اسرائيلية بالخرطوم

الجزيرة: (15) اصابة جديدة بكورونا

ارتفاع كبير لعدد الاصابات بكورونا بلغت 3976 اصبابة و170 وفاة منذ الجائحة

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أخبار اليوم

البرهان فى اتصال هاتفى مع مساعد وزير الخارجية الامريكى : خروج اليونميد في أكتوبر القادم

الدقير: اداء الحكومة الانتقالية متواضعا ونعمل على معالجة مواطن الضعف

المؤتمر السودانى يدعو للاسراع لعقد مؤتمر تداولى لقوى التغيير

عاصم البلال الطيب يكتب: وداع رمضان وإستقبال العيد بين مجموعة البرير وجنرال سنار

في ذمة الله أشهر الدعاة في السودان الشيخ محمد احمد حسن

الوطن

البرهان لابقاء لليوناميد بعد اكتوبر والبعثة الأممية بدون مهام عسكرية

الوطن تكشف تفاصيل وحقيقة الطائرة الإسرائيلية

إصابة علي محمود وزير المالية الأسبق بكورونا

رحيل الشيخ محمد أحمد حسن

الدقير :مؤسسات الحكم الانتقالي فشلت ويجب تشكيل جبهة وطنية عريضة

غرفة كورونا تؤكد على دعم الأسر المتضررة

السوداني

تفاصيل مهمة الطائرة (الغامضة) التي حطت بالخرطوم

الكباشي : الجيش والدعم السريع يعملان سوياً للمحافظة على أمن البلاد

الدقير : أداء الحكومة متواضع وقوى الثورة بحاجة لرؤية متفق عليها

اتفاق سوداني أميركي على إنهاء مهام بعثة اليوناميد في اكتوبر المقبل

الناطق الرسمي للجيش: لا إتفاق على دخول طيران اسرائيلي الأجواء السودانية

وكالة السودان للأنباء “سونا”

البرهان : خروج اليونميد في أكتوبر القادم

التعايشي: سياسة الدولة تهدف الي مضاعفة إنتاج الموسم الزراعي

التعايشي يؤدي واجب التعازى في حادث شنقل طوباي

بروفيسور تاور يشيد بجهود حكومة سنار لمجابهة جائحة كورونا

النيل الازرق تكمل استعداداتها لاستقبال تاور

السودان يستعرض جهوده لمجابهة جائحة كورونا امام اجتماع الانتربول

ناظر عموم الفلاتة بمحلية تلس: مفردات السلام والحريةوالعدالة تحقق للسودان النماء

السلطات تنفي هبوط طائرة اسرائيلية فى مطار الخرطوم

الدقير يشيد بجهود الحكومة الانتقالية فى تحسين العلاقات الخارجية

الدقير: اداء الحكومة الانتقالية متواضعا ونعمل على معالجة مواطن الضعف

المؤتمر السودانى يدعو للاسراع لعقد مؤتمر تداولى لقوى التغيير

الدقير: القصاص لشهداء فض الإعتصام لا مساومة ولا تساهل فيه

نائب رئيس المؤتمر السودانى:لدينا رؤية شاملة للاصلاح الاقتصادى

الدقير: نتمسك بقوى الحرية والتغيير كحاضنة سياسية

أكاديمي : زيادة الإجور من غير إنتاج ستزيد معدلات التضخم

قانوني: زيادة الأجور حافز للمحافظة على الوظيفة وأداء الواجبات

إدارة الصحة بسنار تنفذ عددا من التدخلات بأم شوكه وابوحجار

محلية ام درمان توفر كرتونة المواد التموينية للأسر المتأثرة بالحظر