إستمرار صادر الضأن الحي للسعودية

الخليج 365 : قاربت إعداد صادر الضأن الحي المستهدفة للسعودية ، بواقع ٤٢٠ الف رأس على الانتهاء، وقالت مصادر (السوداني) ان هناك نحو ٥٠ الف رأس موجودة بمحجر سواكن ، في انتظار اكمال بعض الاجراءات الفنية لتصديرها ، واشارت الى توقف حركة وارد المواشي للمحاجر حاليا بسبب عطلة العيد.

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