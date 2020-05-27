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قرار بتمديد فترة إغلاق الأسواق بمدينة الأبيض

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

جددت لجنة أمن محلية شيكان بولاية شمال كردفان الأشتراطات الصحية والضوابط الوقائية لصد جائحة فيروس .

وأكدت لجنة أمن المحلية حسب توصية لجنة الطوارئ الصحية علي تمديد فترة إغلاق الأسواق بمدينة الأبيض لمدة أربعة أيام اعتبارا من يوم غد الأربعاء وحتي الاحد القادم .

وأشارت لجنة الأمن إلي أن قرار تمديد إغلاق الأسواق جاء لفرض المزيد من التدابير الاحترازية والوقائية لمنع انتشارجائحة فيروس كورونا وسط المواطنين، وناشدت اللجنة المواطنين بأهمية الالتزام بتطبيق الأشتراطات الصحية .للمحافظة علي الوضع الصحي وامنت اللجنة علي التشديد في تطبيق الإجراءات القانونية علي المخالفين لتنفيذ الإجراءات الصحية والموجهات الصادرة من المؤسسات الصحية

وثمنت لجنة أمن شيكان الاستجابة الكبيرة للمواطن وتفهمه للإجراءات الصحية والتزامه بكافة القوانين والإجراءات التي وجهت بها لجنة الطوارئ الصحية للحد من أنتشار .

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