انتصار جديد لليمنيين .. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

منذ مارس 2015 والسعودية بمعية حلفائها فى محور العدوان تشن اقسى واعنف حرب على الشعب اليمنى المظلوم ، وقد تجاوز التحالف الصهيوسعودى كل الحدود ولم يترك وسيلة فى مخيلته لاخضاع اليمنيين وكسر اراداتهم ولكن دون جدوى ، فالسعودى ليس فقط لم يفلح فى تركيع اليمنيين وانما بات يعيش رعبا حقيقيا منهم وهم يفرضون عليه معادلاتهم كما يريدون هم لا كما يرغب هو ، ومن خلف السعودية تقف امريكا بل نقول ان الحرب فى الاساس تخوضها امريكا عبر ادواتها وعملائها فى المنطقة كالسعودية والامارات وبعض الساقطين من حكامنا الذين لايؤبه لهم ، وهاهى السعودية تعانى الامرين من تورطها فى هذا الملف فالحرب التى ارادتها بعيدة عن اراضيها اذا بها تتدحرج اليها دون ان تتمكن من ايقاف اليمنيين داخل بلدهم ، اما عن المسيرات والصواريخ الباليستية فقد ردعت السعودى الذى لم ولن يستطيع ايقافها أو منعها من ان تطال عمقه الاستراتيجى وتهدد أهم قطاعاته الحيوية ممثلا فى النفط ، وقد شهد العالم أجمع مدى الرعب والتخبط السعودى ومسيرات اليمن وبالستياته تصيب وبدقة عالية خط شرق غرب المتجه الى ميناء ينبع على البحر الاحمر ، ثم جاءت الضربة على المتشأت النفطية فى خريس التى ازعجت السعودى وحلفاءه الى ان ضربهم الزلزال الحقيقى باستهداف منشآت ارامكو ، وهى الضربة التى اطارت لب السعودى وحلفاءه فطفقوا يشددون طلعاتهم الجوية علها تشفى غليلهم وتشغل اليمنيين عن مهاجمة السعودية لكنهم لم يحققوا هذا الهدف فبحثوا عن وسيلة اخرى تخرجهم من المأزق فعمدوا الى شن الحرب النفسية وبث الشائعات ليحققوا بها مافشلوا فيه عسكريا ، وكأنى استمع الى اليمنيين يقولون بلسان الحال هيهات منا الذلة .

بعد فشله عسكريا فى كسر إرادة اليمنيين واخضاعهم اراد العدوان السعودى الامريكى ان يضعف الجبهة الداخلية عبر بث الشائعات والاكاذيب كجزء من خطة الحرب النفسية التى حاولوا بها ان يحققوا بعض النجاح فتم توظيف منصات اعلامية من فضائيات وصحف واذاعات ومواقع الكترونية ومئات الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعى تعمل جميعها من اجل هدف واحد هو تخويف

اليمنيين واحباط روحهم المعنوية حتى ليخيل لاهل صنعاء مثلا ان اب سقطت ويظن اهل مأرب ان صنعاء على وشك السقوط وتظن كل مدينة ان كل المدن غيرها سقطت أو شارفت على السقوط وإن قوات التحالف تحاصرهم وان الأمر لايعدو ان يكون مسالة أيام محدودة وتسقط مدينتهم ، وإن كان هذا حال اليمنيين فى الداخل فكيف بالمتابعين الأمر من الخارج والمهتمين به .

اليمنيون ادركوا خطورة مايخطط له عدوهم وعملوا على افشاله وتصدت قنواتهم ومواقعهم الاعلامية الى فضح الاكاذيب واظهار الحقيقة لاهلها فى الداخل ولكل منصف فى الخارج وبذا ينتصر اهل اليمن فى ميدان آخر من ضمن ميادينهم فهنيئا لكم شعب الايمان والحكمة .