يا للعار .. احقا دنس الصهاينة ارضنا؟

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

حديث كثير ضجت به مواقع التواصل الاجتماعى عن هبوط طائرة اسرائيلية بمطار الخرطوم ، وهو امر بالغ الخطورة يستدعى التوقف عنده وعدم تركه يمر هكذا دون #لقاء_العار الذى جمع البرهان بالمجرم نتنياهو باوغندا فى الثالث من شهر فبراير ، وقد قيل يومها ان اللقاء تم بتنسيق من مستشارة الرئيس موسيفينى الدكتورة السودانية نجوى قدح الدم التى تعمل فى وكالة ناسا الأمريكية ، وقد تم حديث عن علاقة وصول هذه الطائرة بمرض الدكتورة قدح الدم ، ومع انتشار الخبر انتشر نفى له قيل انه صادر عن الجيش ، ومع الغموض الذى يكتنف الموضوع وتأكدنا من ان الحكومة يمكنها فعل أى شيئ فاننا سننقل الخبر المتداول وبعض مايتعلق به ونعلق عليه قليلا.

يقول الخبر :

لأول مرة فى تاريخ السودان طائرة اسرائيلية نهبط بمطار الخرطوم .

اكدت وسائل اعلام اسرائيلية ان طائرة اسرائيلية n84up هبطت فى العاصمة السودانية الخرطوم

يذكر ان أول طايرة اسرائيلية حلقت على نحو رسمى معلن للمرة الأولى فوق سماء السودان بتاريخ 16 فبراير 2020 عقب لقاء رئيس الوزراء الاسرائيلى بنيامين نتنياهو برئيس مجلس السيادة الانتقالى الفريق الاول عبدالفتاح البرهان بتاريخ 3 فبراير 2020.

انتهى الخبر ، وعن علاقة الأمر بالدكتورة قدح الدم بالأمر نقرأ :

هل هرعت إسرائيل لإنقاذ نجوى عباس قدح الدم “بصورة ما” من وضعها الصحي ، بعد إعلان إصابتها بفيروس كورونا ؟؟؟

بعد وصول طائرة خاصة تحدثت بعض الجهات عن حملها لمعدات و عقاقير طبية …

يذكر بأن نجوى هي مستشار عبد الفتاح البرهان للشئون الخارجية ، و ترقد بمستشفى علياء الدولي بعد تشخيص افاد بإصابتها بالفيروس …

قدح الدم المهندسة لسياسة التطبيع مع اسرائيل للدول الأفريقية و آخرها السودان “لقاء البرهان نتنياهو” بعنتبي ، لعبت أدوارا عجزت عنها المخابرات و الدبلوماسية السودانية في إعادة العلاقات بين يوغندا و السودان …

و تعتبر خبيرة الهندسة الميكانيكية و الرقائق الدقيقة بوكالة ناسا ، من أهم الداعمين لعملية التطبيع الكامل بين الخرطوم و تل أبيب ، كما حدث بين أنجمينا و الأخيرة …

و تعتبرها إسرائيل من الشخصيات المهمة في إطار سياستها الخارجية …

وفى هذا الاطار من المهم ان ننقل الخبر المنسوب لحساب #مونتى_كاروو (أشهر الحسابات الصحفية على الفيس بوك واكثرها وثوقا فيها ) حول هذه الطائرة والجهة التابعة لها ، يقول الخبر :

بحسب مصادر تحدثت لمونتي كاروو فان الطائرة التي حطت في مطار الخرطوم صباح اليوم تحمل مساعدات طبية لمواجهة جائحة كورونا مقدمة من منظمة (IFA) وهي منظمة اسرائيلية خيرية غير حكومية تهدف الى تقديم الإغاثة والمساعدات للبلدان التي لا تربطها علاقات دبلوماسية بإسرائيل خاصة للمجتمعات المتضررة من الكوارث الطبيعية والنزاعات والحروب حيث قدمت مساعدات للاجئين الاكراد في شمال سوريا واللاجئين الدرافوريين في معسكرات اللجوء شرق تشاد والزلازل والاعاصير في كل من بورما وهايتي ونيبال وسريلانكا

المنظمة اسستها في العام 2005 غال بولسكي وهي ناشطة اسرائيلية من اصل مغربي

وجدت شهرة عالمية تقول ان شعارمنظمتها ( مثلما لا احد يطلب اذنا بالقتل فنحن لا نطلب اذنا من احد لانقاذ الارواح)

خدمة ما وراء الاخبار من #مونتي_كاروو.

وقد ورد ان الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة قد نفى خبر نزول الطائرة الإسرائيلية ، ولكن بعد تواتر هذه الاخبار وصدورها عن اكثر من جهة فإن النفى الصادر عن الجيش يصبح بلا معنى ولن يصدقه احد ، ونقول ان هذه الطائرة ليس مهما ان تكون حكومية تابعة لدولة الاحتلال أو خاصة تتبع لشركة اسرائيلية فجميعهم مرفوضين عند شعبنا ، ونتمنى ان يكثر الطرق على موضوع رفض التطبيع وممارسة الضغط المستمر على الحكومة حتى لاتمضى فى طريق العار هذا.