التعايشي يؤدي واجب التعازى في حادث شنقل طوباي

أدي الأستاذ محمد حسن عثمان التعايشي عضو مجلس السيادة الانتقالي واجب العزاء في الحادث الأليم الذي وقع بمنطقة شنقل طوباي في السابع والعشرين من رمضان والذي راح ضحيته سبعة وخمسون شخصا وعدد من الجرحى من أهالي محلية مرشينج .

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وبحسب سونا،اوضح التعايشي ان التردي في الطرق والبنية التحتية الضعيفة هي التي تسبب الحوادث وتؤثر على الطريق واعدا بمعالجتها في القريب العاجل.

كما أعلن عن تكفل الدول بأسر وذوي ضحايا الحادث، ونقل تعازي مجلسي السيادة والوزراء في الفقد الجلل متمنيا الشفاء العاجل للجرحى.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)