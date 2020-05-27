أخبار اليوم الالكترونية :
– البرهان فى اتصال هاتفى مع مساعد وزير الخارجية الامريكى : خروج اليونميد في أكتوبر القادم
– الدقير: اداء الحكومة الانتقالية متواضعا ونعمل على معالجة مواطن الضعف
– المؤتمر السودانى يدعو للاسراع لعقد مؤتمر تداولى لقوى التغيير
– عاصم البلال الطيب يكتب: وداع رمضان وإستقبال العيد بين مجموعة البرير وجنرال سنار
– في ذمة الله أشهر الدعاة في السودان الشيخ محمد احمد حسن
الوطن الالكترونية:
– البرهان لابقاء لليوناميد بعد اكتوبر والبعثة الأممية بدون مهام عسكرية
– الوطن تكشف تفاصيل وحقيقة الطائرة الإسرائيلية
– إصابة علي محمود وزير المالية الأسبق بكورونا
– رحيل الشيخ محمد أحمد حسن
– الدقير :مؤسسات الحكم الانتقالي فشلت ويجب تشكيل جبهة وطنية عريضة
– غرفة كورونا تؤكد على دعم الأسر المتضررة
السوداني الالكترونية:
– تفاصيل مهمة الطائرة (الغامضة) التي حطت بالخرطوم
– الكباشي : الجيش والدعم السريع يعملان سوياً للمحافظة على أمن البلاد
– الدقير : أداء الحكومة متواضع وقوى الثورة بحاجة لرؤية متفق عليها
– اتفاق سوداني أميركي على إنهاء مهام بعثة اليوناميد في اكتوبر المقبل
– الناطق الرسمي للجيش: لا إتفاق على دخول طيران اسرائيلي الأجواء السودانية
صحيفة الانتباهة:
السودان: 170 إصابة جديدة بكورونا و 14 وفاة .. العدد الكلي يتجاوز 4000 ألف حالة
السودان: وفاة الشيخ محمد أحمد حسن
السودان: كباشي: البعض يحاول إضعاف الأجهزة الأمنية وعندما يأتي الطوفان لن يستثني أحدا
السودان: الدعم السريع .. محاولات للشيطنة
السودان: خبير: بعض مواد قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو معيبة!
اليوم التالي الالكترونية:
– معلمون يعلنون تبرعهم بنصف رواتبهم المعدلة شهرياً لأسر شهداء ثورة ديسمبر
– الجيش ينفي هبوط طائرة إسرائيلية في مطار الخرطوم
– الانتربول يعقد اجتماعاً استثنائياً لمعرفة جهود الشرطة في محاربة جائحة كورونا
– مناوي يدعو قواعد حركته لابتدار حملات توعية للوقاية من كورونا
آخر لحظة الالكترونية:
– الجيش: لم تهبط طائرة اسرائيلية بالخرطوم
– الجزيرة: (15) اصابة جديدة بكورونا
– ارتفاع كبير لعدد الاصابات بكورونا بلغت 3976 اصبابة و170 وفاة منذ الجائحة
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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الاربعاء 27 مايو 2020م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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