أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الاربعاء 27 مايو 2020م

أخبار اليوم الالكترونية :

– البرهان فى اتصال هاتفى مع مساعد وزير الخارجية الامريكى : خروج اليونميد في أكتوبر القادم

– الدقير: اداء الحكومة الانتقالية متواضعا ونعمل على معالجة مواطن الضعف

– المؤتمر السودانى يدعو للاسراع لعقد مؤتمر تداولى لقوى التغيير

– عاصم البلال الطيب يكتب: وداع رمضان وإستقبال العيد بين مجموعة البرير وجنرال سنار

– في ذمة الله أشهر الدعاة في السودان الشيخ محمد احمد حسن

الوطن الالكترونية:

– البرهان لابقاء لليوناميد بعد اكتوبر والبعثة الأممية بدون مهام عسكرية

– الوطن تكشف تفاصيل وحقيقة الطائرة الإسرائيلية

– إصابة علي محمود وزير المالية الأسبق بكورونا

– رحيل الشيخ محمد أحمد حسن

– الدقير :مؤسسات الحكم الانتقالي فشلت ويجب تشكيل جبهة وطنية عريضة

– غرفة كورونا تؤكد على دعم الأسر المتضررة

السوداني الالكترونية:

– تفاصيل مهمة الطائرة (الغامضة) التي حطت بالخرطوم

– الكباشي : الجيش والدعم السريع يعملان سوياً للمحافظة على أمن البلاد

– الدقير : أداء الحكومة متواضع وقوى الثورة بحاجة لرؤية متفق عليها

– اتفاق سوداني أميركي على إنهاء مهام بعثة اليوناميد في اكتوبر المقبل

– الناطق الرسمي للجيش: لا إتفاق على دخول طيران اسرائيلي الأجواء السودانية

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صحيفة الانتباهة:

السودان: 170 إصابة جديدة بكورونا و 14 وفاة .. العدد الكلي يتجاوز 4000 ألف حالة

السودان: وفاة الشيخ محمد أحمد حسن

السودان: كباشي: البعض يحاول إضعاف الأجهزة الأمنية وعندما يأتي الطوفان لن يستثني أحدا

السودان: الدعم السريع .. محاولات للشيطنة

السودان: خبير: بعض مواد قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو معيبة!

اليوم التالي الالكترونية:

– معلمون يعلنون تبرعهم بنصف رواتبهم المعدلة شهرياً لأسر شهداء ثورة ديسمبر

– الجيش ينفي هبوط طائرة إسرائيلية في مطار الخرطوم

– الانتربول يعقد اجتماعاً استثنائياً لمعرفة جهود الشرطة في محاربة جائحة كورونا

– مناوي يدعو قواعد حركته لابتدار حملات توعية للوقاية من كورونا

آخر لحظة الالكترونية:

– الجيش: لم تهبط طائرة اسرائيلية بالخرطوم

– الجزيرة: (15) اصابة جديدة بكورونا

– ارتفاع كبير لعدد الاصابات بكورونا بلغت 3976 اصبابة و170 وفاة منذ الجائحة