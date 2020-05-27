ناقلة نفط إيرانية ثالثة تصل إلى المياه الفنزويلية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أفادت وسائل إعلام دولية، اليوم الأربعاء، بوصول شحنة نفط إيرانية ثالثة إلى فنزويلا وذلك بهدف تخفيف نقص البنزين الحاد، الذي تعاني منه كراكاس.
ونقلت وكالة “رويترز” أن الناقلة الإيرانية الثالثة وصلت إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة لفنزويلا، في حين يجري تفريغ الشحنتين السابقتين في مينائين تديرهما شركة النفط الوطنية الفنزويلية.
وبحسب الوكالة، عبرت الناقلة بيتونيا، التي ترفع علم إيران، البحر الكاريبي، في وقت مبكر من يوم أمس الثلاثاء، بعد أن قدمت من المحيط الأطلسي متبعة المسار نفسه الذي اجتازته الناقلتان السابقتان فورتشن وفورست.
وأعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، أنه سيعلن خلال الأيام المقبلة خطة لتوزيع النفط والوقود المدعوم في فنزويلا.
وأضاف مادورو قائلا: “الآن سيكون بوسعنا الدخول تدريجيا في وضع طبيعي جديد فيما يتعلق بإمدادات الوقود”.
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