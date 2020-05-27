في سابقة من نوعها… “تويتر” يعتبر تغريدة لـ ترامب “مضللة”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اعتبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” التغريدة التي تحدث فيها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب يوم الثلاثاء، عن بطاقات الاقتراع بالبريد “مضللة”، لتكون بذلك سابقة من نوعها.

ووضع تويتر إخطارا بتقصي الحقائق للتحقق من صحة المعلومات التي قالها ترامب بشأن أن بطاقات الاقتراع بالبريد ستكون “احتيالية إلى حد كبير”، وستؤدي إلى “انتخابات مزورة”.

الإخطار يعرض علامة تعجب زرقاء أسفل التغريدات، ويحث القراء على “الحصول على الحقائق حول بطاقات الاقتراع بالبريد”، ويوجههم إلى صفحة تحتوي على مقالات إخبارية ومعلومات من مدققي الحقائق يكشفون زيف كلام ترامب.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تحدث، الثلاثاء، عبر سلسلة من التغريدات عن احتيال محتمل للناخبين، بعدما أعلن حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم محاولة لتوسيع التصويت عبر البريد في الولاية خلال جائحة كوفيد-19، وفقا لرويترز.

وأكد تويتر أن هذه هي المرة الأولى التي يطبق فيها إخطار لتقصي الحقائق على تغريدة من الرئيس الأمريكي، في امتداد لسياسته الجديدة “للمعلومات المضللة”، التي بدأ العمل بها هذا الشهر لمكافحة المعلومات المضللة بشأن فيروس كورونا.