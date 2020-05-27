ترامب: سنتخذ إجراء “قوي للغاية” ضد الصين هذا الأسبوع

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إنه “يجهز لتحرك قوي للغاية ضد الصين هذا الأسبوع”.

ويأتي حديث ترامب عن اتخاذ إجراء ضد الصين، بسبب جهودها لفرض قوانين الأمن القومي على هونغ كونغ، لكنه لم يقدم تفاصيل، وفقا لرويترز.

وردا على سؤال عما إذا كان سيفرض عقوبات على الصين، بسبب أفعالها في هونغ كونغ، قال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض “نعكف على فعل شيء ما حاليا. أعتقد أنكم ستجدونه مثيرا للغاية. لكنني لن أتحدث عنه اليوم”.

وأضاف ردا على سؤال آخر “ستسمعون بهذا الأمر… قبل نهاية الأسبوع، أمر قوي للغاية على ما أعتقد”.

يذكر أن الصين تسعى لفرض قوانين الأمن القومي السارية في البلاد، على مدينة هونغ كونغ التي تتمتع بحكم ذاتي واسع.

وقد يشعل الإجراء الصيني احتجاجات جديدة في هونغ كونغ، وذلك بعد مظاهرات في عام 2019 شهدت في كثير من الأحيان أعمال عنف أدت إلى اضطرابات هي الأسوأ، منذ عودتها إلى حكم بكين، في عام 1997.

من جانبها، حذرت الصين الولايات المتحدة من تقويض المصالح الصينية في هونغ كونغ، وذلك وسط زيادة في حدة الاحتقان السياسي بين بكين وواشنطن.

واتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لي جيانغ، الولايات المتحدة بالسعي للإضرار بالأمن الوطني للصين.