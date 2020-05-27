جو بايدن: ترامب “أحمق” وقد يتسبب بموت العديد من الأشخاص

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

هاجم المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية، ​جو بايدن،​ الرئيس ​دونالد ترامب​، واصفا إياه بالـ”أحمق”، وذلك لعدم ارتدائه ​الكمامة​ الطبية للوقاية من ​فيروس كورونا​ المستجد.

ونقلت وكالة “سي إن إن” الأمريكية تصريحات بايدن الذي قال: إن “كل طبيب في ​العالم​ يقول إنه يجب ارتداء الكمامة وسط تجمع للناس وما يفعله ترامب خاطئ”.

وأشار بايدن في حديثه أن ترامب يسعى بذلك لاستعراض الرجولة من خلال عدم ارتداء الكمامة، معتبرا أن هذه التصرفات حمقاء وقد تسفر عن ​وفاة العديد من الأشخاص.

وظهر بايدن مرتديا الكمامة أثناء مراسم “يوم الذكرى” في ​الولايات المتحدة​، فيما اعتبر ترامب هذا التصرف من بايدن “غريبا” وسط ​الطقس​ الجيد.

وكانت صحيفة “ذا هيل” الأمريكية قد أجرت استطلاع رأي حول الانتخابات الرئاسية القادمة، وشهد الاستطلاع تنافسا غير مسبوق بين الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، والمنافس المباشر له جو بايدن.

وحصل بايدن على دعم بنسبة 42% في الاستطلاع الجديد، في حين تخلف الرئيس ترامب عن منافسه بنقطتين مئويتين بنسبة 40%، بعدما كان ترامب يتفوق بفارق كبير في الاستطلاع نفسه الذي قامت به الصحيفة في يناير/كانون الثاني الماضي.

​واختار 5% من الناخبين المسجلين الذين تم استطلاع آرائهم أنهم يفضلون التصويت لشخص آخر، بينما قال 4% أنهم لن يصوتوا على الإطلاق، ولن يشاركوا في الانتخابات أساسا، بينما بقي 9% غير متأكدين من قرارهم بعد.