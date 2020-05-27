تفاصيل مهمة الطائرة (الغامضة) التي حطت بالخرطوم

الطائرة الخاصة، التي حطت بمطار العاصمة السودانية الخرطوم اليوم الثلاثاء، تابعة لشركة آرو المتخصصة في الإجلاء الطبي و بحسب ما علمت صحيفة (السوداني) وجاءت الطائرة التي على متنها فريق طبي ،اختلفت المصادر في تحديد هويته (ألماني-اسرائيلي) بغرض إجلاء المستشارة السودانية الدكتورة “نجوى قدح الدم” مستشارة الرئيس الأوغندي يوري موسفني، والتي كانت قد أصيبت بفيروس كورونا.

وقالت مصادر مطلعة وفق (السوداني ) أن الفريق الطبي وقف على حالة “قدح الدم” بمستشفى علياء، ولما لم تسمح ظروفها الصحية لنقلها، واضافت المصادر أن الوفد أعطى بروتكول علاجي لها مع أدوية.

وكانت الدكتورة “نجوى عباس قدح الدم” قد أصيبت بفيروس كورونا المستجد وتم نقلها قبل أيام إلى مستشفى علياء بالخرطوم لتلقي العلاج.

يذكر أن “قدح الدم” باحثة وعالمة وناشطة سياسية، ومهتمة بالشأن العام، جدها الشهير “قدح الدم” من أمراء الأنصار والمهدية.

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وهي مستشارة في مجالات الطاقة النظيفة وقامت بدور الوسيط لاصلاح علاقة كمبالا بالخرطوم. رتبت زيارة شهيرة لموسفيني إلى الخرطوم، حتى أن موسفيني أصر على زيارة منزلها في حي العباسية في امدرمان والتقي باسرتها.

كما تعد مهندسة لقاء رئيس المجلس الانتقالي السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في فبراير الماضي بمدينة عنتيبي الأوغندية.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)