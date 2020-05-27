كباشي يأمر بتكوين قوة مقاتلة لحماية المواطنين بالسيسبان في جنوب كردفان

التاريخ: 27-مايو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة طالب عضو مجلس السيادة الفريق أول ركن شمس الدين كباشي اللجنة الأمنية بولاية جنوب كردفان بتكوين قوة مقاتلة لمساندة الشرطة بمنطقة (السيسبان) التي تعتبر مكمنا للصوص والمتفلتين المسلحين بمحلية الدبيبات لتضطلع بمهام حماية ممتلكات المواطنين Advertisements ووجه الفريق اول كباشي الذي خاطب جمعا جماهيريا من الفعاليات الشعبية بمدينة الدبيبات بحسب صحيفة المجهر خلال زيارته للمدينة مساء “الثلاثاء” بتأمين الموسم الزراعى بمحلية القوز بجنوب كردفان، بالتحضير المبكر وتوفير المدخلات الزراعية والجازولين. فضلاً عن فتح المسارات والمراحيل فى وقت مبكر تجنبا للاحتكاكات بين الرعاة والمزارعين الخرطوم ( أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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