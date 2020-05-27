إغلاق كوبري شندي- المتمة ومداخل ولاية نهر النيل

قررت السلطات المختصة بمحلية شندي، قفل كوبري شندي- المتمة الثلاثاء، وذلك إثر دخول مخالط لحالة إصابة بـ(كورونا) لقرية كمير العوضية شمال المتمة، حيث تم إجراء اللازم وتم إدخال المخالطين للعزل الصحي.
وقالت الجهات المختصة إنها اتخذت قراراً بقفل كوبري شندي- المتمة الثلاثاء، مع وضع إجراءات مشددة عند مداخل ولاية نهر النيل بالطريق الغربي والتحدي وذلك لسلامة المواطنين.
ونوهت الجهات المختصة، بحسب صحيفة الصيحة المواطنين للالتزام بالتوجيهات التي صدرت بالابتعاد عن التجمعات وإيقاف المناسبات الإجتماعية، وأكدت أنه سيتم التعامل مع أي جهة تخالف ذلك حسب قانون الطوارئ بدون أي تهاون حفاظاً على سلامة الجميع.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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