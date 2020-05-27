الجزيرة تفتتح مركزي عزل بعد تزايد مخيف لحالات (كورونا)

أعلنت وزارة الصحة بولاية الجزيرة، تسجيل (35) حالة إصابة بفيروس (كورونا)وكشف مدير عام وزارة الصحة بالجزيرة د. إيهاب عبد الله التوم في المنصة الإعلامية اليوم الثلاثاء، أن عدد الحالات التراكمية بالولاية بلغت (249) والوفيات (44)، إلى جانب (52) حالة شفاء.

وأوضح د. إيهاب بحسب صحيفة الصيحة أن حالات الإصابة في تزايد مخيف، نتيجة لعدم إلتزام المواطنين وحالة اللا مبالاة وقال “أخشى أن تكون النهايات وخيمة”.

Advertisements

وأعلن د. إيهاب أن زيادة عدد الإصابات بعدد من المحليات دفعتهم للترتيب لفتح مركزي عزل بالحصاحيصا والكاملين، وأشار إلى أن نسبة الإصابة بمدني بلغت (75%) بواقع (149) حالة وطالب مدير عام الصحة المواطنين للالتزام بالإرشادات الصحية للعبور من الجائحة بأمان.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)