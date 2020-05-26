التاريخ: 26-مايو-2020
0 مشاهدة
تلقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان اتصالا هاتفيا مشتركا اليوم، من مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الافريقية تيبور ناجي ،ومن المبعوث الامريكي الخاص للسودان دونالد بوث.
وطبقا لبيان رسمي صدر بالخرطوم ، اتفق رئيس مجلس السيادة مع مساعد وزير الخارجية الامريكية للشؤون الافريقية ومع المبعوث الامريكي الخاص للسودان خلال الاتصال الهاتفي على انهاء أمد بعثة اليوناميد في اكتوبر المقبل ، ولا مجال للتجديد لها ، وان مهام البعثة الأممية الجديدة ستكون وفق الرؤية الوطنية التي تضمنها خطاب السودان المرسل للأمم المتحدة في ٢٧ فبراير الماضي .
وبحسب صحيفة السوداني، عبر رئيس مجلس السيادة للسيدين ناجي وبوث عن تقدير السودان لما قدمته الولايات المتحدة الامريكية من دعم له لمواجهة جائحة كورونا.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب
كانت هذه تفاصيل خبر اتفاق سوداني أميركي على إنهاء مهام بعثة اليوناميد في اكتوبر المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.