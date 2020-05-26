اتفاق سوداني أميركي على إنهاء مهام بعثة اليوناميد في اكتوبر المقبل

تلقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان اتصالا هاتفيا مشتركا اليوم، من مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الافريقية تيبور ناجي ،ومن المبعوث الامريكي الخاص للسودان دونالد بوث.

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وطبقا لبيان رسمي صدر بالخرطوم ، اتفق رئيس مجلس السيادة مع مساعد وزير الخارجية الامريكية للشؤون الافريقية ومع المبعوث الامريكي الخاص للسودان خلال الاتصال الهاتفي على انهاء أمد بعثة اليوناميد في اكتوبر المقبل ، ولا مجال للتجديد لها ، وان مهام البعثة الأممية الجديدة ستكون وفق الرؤية الوطنية التي تضمنها خطاب السودان المرسل للأمم المتحدة في ٢٧ فبراير الماضي .

وبحسب صحيفة السوداني، عبر رئيس مجلس السيادة للسيدين ناجي وبوث عن تقدير السودان لما قدمته الولايات المتحدة الامريكية من دعم له لمواجهة جائحة كورونا.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)