الهلال في مأمن من عقوبات الفيفا

التاريخ: 26-مايو-2020
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على الرغم من أن الهلال يواجه مطالبات تقترب من (200) ألف دولار، من أجهزة فنية ومحترفين سابقين؛ غير أن النادي سيكون في مأمن من أي عقوبات.
وأفاد مصدر موثوق بحسب صحيفة اليوم التالي بأن المجلس بعد أن وكل محاميًا برتغاليًا للرد علة لجنة فض النزاعات بالاتحاد الدولي؛ فلن يجد صعوبات في تسديد أي مستحقات حال لم تكن تلك الدفوعات مقنعة للجنة،
وأفاد المصدر بأن الأزرق لن يقع في فخ عقوبات جديدة بعد أن كان قد تعرض الموسم الماضي لعقوبة خصم (6) نقاط من رصيده؛ تسببت لاحقًا في عدم تتويجه بدرع الدوري ومؤخرًا انتعشت خزانة الأزرق بمبلغ (550) ألف دولار مكافأة التأهل لمجموعات الأبطال.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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