الانتربول يطلع على جهود الشرطة في محاربة كورونا

التاريخ: 26-مايو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة عقد الامين العام للانتربول اجتماع عبر تقنية الفيديو لاعضاء دول الايابكو بحضور (44) مشاركاً برئاسة الامين العام للانتربول ومدير ادارة الخدمات الشرطية بالامانة العامة للانتربول والمفتش العام للشرطة بجمهورية تنزانيا رئيس الدورة الحالية للايابكو والسادة مدراء المباحث الجنائية بدول اقليم الايابكو و مدير المكتب الاقليمى للانتربول بشرق افريقيا وسكرتارية الايابكو. واوضح اللواء شرطة خالد مهدى ابراهيم مدير الادارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية فى تصريح (للمكتب الصحفى للشرطة) ان الاجتماع ناقش جهود الدول الاعضاء لمجابهة جائحة كورونا ، حيث اوضح اللواء مهدى للمؤتمرين عبر الفيديو من مكتبة ببري جهود الحكومة السودانية فى مجابهة الوباء والسياسات الاحترازية التى وضعتها بجانب برامجها التوعوية للمواطنين عبر اللجنة العليا الطواري الطبية Advertisements كما استعرض سيادته جهود الشرطة السودانية فى محاربة الجائحة باعتبارها خط الدفاع الاول وتكوينها لجنة طبية عليا برئاسة مدير الادارة العامة للخدمات الطبية برئاسة قوات الشرطة والتى تضم كوادر طبية اسهمت اللجنة فى تقديم دعم للمستشفيات والمراكز الصحية بالمركز والولايات بالادوات الطبية والصحية بجانب توزيع ادوات الحماية من مطهرات وكمامات وقفازات طبية للقوات العاملة فى الارتكازات والاطواف وللمواطنين اضافة الى المشاركة الواسعة لادارات الدفاع المدنى والمرور فى عمليات التعقيم للطرق والشوارع والميادين واماكن التجمعات كالاسواق والمساجد ومواقف المواصلات بمادة الكلور بمشاركة رئاسة الشرطة ممثلة فى المدير العام لقوات الشرطة ومدير شرطة ولاية الخرطوم ومدراء تلك الادارات بمنسوبيها حيث اشرفت ادارة المرور على توصيل الكوادر الطبية من مكان السكن الى مكان العمل عبر اسطول مركبات المرور (777) وتوزيع الارشادات الصحية التوعوية باماكن سكن المواطنين بجانب جهود منظمات المجتمع المدنى والمؤسسات الوطنية فى صناعة الادوات الصحية للمكافحة من معقمات وكمامات وأجهزة تنفس ساعدت كثيرا فى الحد من انتشار الجائحة. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 ) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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