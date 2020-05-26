معلمون يعلنون تبرعهم بنصف رواتبهم المعدلة شهرياً لأسر شهداء ثورة ديسمبر

أعلن عدد كبير من المعلمين بمرحلتي الأساس والثانوي بكل ولايات السودان عن تبرعهم بنصف رواتبهم المعدلة لاسر شهداء ثورة ديسمبر الظافرة تقديرا لتضحيات الشهداء وأعانة لأسرهم كل شهر.

Advertisements

وقال الأستاذ علي يوسف حسين وعمر جادين احمد حولي بمرحلة الأساس والأستاذة بخيتة عبدالرحمن يوسف الزاكي ومريم الضاوي وسهام ابكر عمر بالمرحلة الثانوية بحسب صحيفة (اليوم التالي) اليوم الثلاثاء، انهم يمثلون مجموعة وشريحة كبيرة من معلمي ومعلمات مرحلتي الأساس والثانوي بكل ولايات السودان،

أعلنوا تبرعهم وتخصيصهم لنصف رواتبهم المعدلة مؤخرا لاسر شهداء ثورة ديسمبر الظافرة تقديرا لتضحيات الشهداء الأبرار الذين مهروا طريق الخلاص بدمائهم الطاهرة ولولا تضحياتهم بارواحهم لما تحقق النصر المؤزر وجنى الشعب ثمار الحرية وكانت شريحة المعلنين من أوائل الفئات التي حصدت خيرات الثورة وتم رفع الظلم عنها وإنصافهم بزيادة رواتبهم حسب حديثهم.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )