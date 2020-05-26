عاجل.. السودان يكشف حقيقة هبوط طائرة إسرائيلية فى مطار الخرطوم

الثلاثاء 26 مايو 2020 نفى الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية العميد دكتور ركن عامر محمد الحسن، هبوط طائرة إسرائيلية خاصة فى مطار الخرطوم الدولى صباح اليوم الثلاثاء.

وقال الحسن - في تصريح على حساب القوات المسلحة السودانية الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" - إن الخرطوم لم تُبرم اتفاقا مع إسرائيل على دخول طائراتها الأجواء السودانية.

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