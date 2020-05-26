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الرئيس الصيني يدعو إلى الاستعداد الكامل للقتال المسلح

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شهاب محمد - الخرطوم - الرئيس الصيني

الخليج 365:

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الثلاثاء، إن “بكين ستكثف استعداداتها للقتال المسلح وستعمل على تحسين قدراتها على تنفيذ المهام العسكرية، وذلك في ظل تأثير جائحة الكبير على الأمن القومي”.
ونسب التلفزيون الرسمي إلى الرئيس الصيني، قوله إن “أداء بلاده في التصدي لفيروس كورونا المستجد أثبت نجاح الإصلاحات العسكرية التي تبنتها”، مضيفاً أنه “يتعين على القوات المسلحة استكشاف سبل جديدة للتدريب وسط الجائحة”.
وسجلت الصين، اليوم الثلاثاء، سبع إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، جميعهم مواطنون صينيون عائدون من الخارج.
ولا يزال هناك 81 مريضا بكورونا فقط في المستشفيات، بينما هناك 408 آخرين في حالة عزل حيث تم رصدهم كحالات مشتبه بها أو ظهرت نتيجة اختباراتهم إيجابية دون ظهور أي أعراض، وأعلنت الصين عن إجمالي 4634 حالة وفاة بسبب الفيروس من بين 82992 إصابة.

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