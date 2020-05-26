بريطانيا تكشف رسميا أهم علاج موجود حاليا للمصابين بفيروس “كورونا”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، اليوم الثلاثاء، أن العقار المضاد للفيروسات “ريميديسيفير”، ربما يكون أهم تطور حتى الآن في علاج مرضى فيروس “كورونا” المستجد.

وقال هانوك، في مؤتمر صحفي: “ربما تكون هذه أكبر خطوة إلى الأمام في علاج الفيروس التاجي منذ بدء الأزمة”، حسب وكالة “رويتر”.

وكانت وزارة الصحة البريطانية، قد أكدت في وقت سابق، أنها ستستخدم عقار “ريمديسيفير” المضاد للفيروسات في علاج مصابي “كورونا”، وتتوقع نتائج إيجابية.

وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي على الإنترنت: إن “البيانات الأولية من التجارب السريرية على مستوى العالم أظهرت أن العقار يمكن أن يقصر وقت التعافي من “كوفيد-19″ بحوالي أربعة أيام”.

يذكر أن المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة قالت، الأسبوع الماضي: إن “بيانات تجاربها لهذا العقار أظهرت أنه أكثر فاعلية في علاج حالات كورونا التي تحتاج لأكسجين إضافي لكن لا تحتاج لأجهزة تنفس صناعي”. وأكد الباحثون هذا بالرد “نظرا إلى ارتفاع حالات الوفاة رغم العلاج بريمديسيفير”.