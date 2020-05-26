أمين حكومة الجزيرة يتفقد محطات الوقود والمخابز بمدني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
تفقد الاستاذ عادل محمد الحسن الخطيب أمين عام حكومة ولاية الجزيرة صباح اليوم عدداً من محطات الوقود والمخابز ونقاط الارتكاز بمدينة ودمدني ، مشددا علي ضرورة الإلتزام بإغلاق الأسواق والتباعد الإجتماعي.
وأكد الخطيب في تصريح لسونا أن الإلتزام بالموجهات الفنية للجنة العليا لمجابهة فايروس كورونا هو السبيل الأمثل للحد من إنتشار الفايروس بالبلاد في هذه الفترة الحرجة.
وأعلن حرص حكومة الولاية على توفير الدعم لجهود وزارة الصحة للإضطلاع بدورها لتقليل التصاعد الكبير للمصابين بفايروس كورونا
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