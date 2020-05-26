(ضفائر) علي بلدو تثير الجدل بمواقع التواصل.!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعية صور للطبيب النفسي علي بلدو بعد ظهوره المثير عبر برنامج استديو فايف على شاشة النيل الأزرق الفضائية والذي يعمل على تقديمه الفنان طه سليمان إذ ظهر بلدو (بضفائر) استنكرها الكثيرون بينما أشار البعض الآخر الى أن علي بلدو يحيد الى إثارة الدجل وخلق ما يلفت له الأنظار سواء بالتصريحات المثيرة او الشكل غير المألوف.

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