منى مجدي تثير غضب جمهور الفنان محمد اﻷمين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أثارت الفنانة منى مجدي غضب جمهور الفنان الموسيقار محمد.اﻷمين و ذلك بعد نشر فيديو حفل جماهيري لها بالفيس بوك رددت من خلاله إحدى اغانيه، حيث تم وصف أدائها للأغنية بالركيك و الضعيف و عدم امتلاكها المساحة الصوتية بترديد مثل تلك الاغنية التي قامت بتشويهها،فيما نصحها البعض بالابتعاد عن أغنيات الباشكاتب بأنها خط احمر،فيما أصر بعضهم على ضرورة مشاهدة ود الامين لفيديو الحفل ليتم تحذيرها و منعها من ترديد أغنياته.

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