عاجل| دعوة هامة من حزب المؤتمر السودانى.. تعرف عليها

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الثلاثاء 26 مايو 2020
كتب
وكالات
دعا حزب المؤتمر السودانى للاسراع بعقد مؤتمر تداولى لقوى الحرية والتغييربحضور كل المكونات المنضوية تحت كل كتلة من كتل الحرية والتغيير والجبهة الثورية وكافة القوى الموقعة على إعلان الحرية والتغيير وممثلى لجان المقاومة وممثلى تنسيقيات الحرية والتغيير فى الولايات لاجازة رؤية سياسية متفق عليها فى كافة القضايا.
وقال الدكتورعمرالدقير رئيس الحزب فى لقاء إعلامى اليوم بوكالة السودان للأنباء حول قضايا الراهن السياسى ان المؤتمرالتداولى سيعمل على وضع هيكل تنظيمى لتوسيع المجلس المركزى لقوى الحرية والتغيير واعادة هيكلته بتكوين قطاعات تهتم بقضايا الحكم وتربط بينه والحكومة وتلغى اللجان المؤقتة القائمة وانتخاب هيئة تنفيذية تضمن فيها كل القوى الرئيسية باوزانها الحقيقية وتباشر مهام العمل اليومى القيادى على ان تستمر التنسيقية كجسم تنظيمى يعنى بقضايا بناء الحرية والسلام والاجسام القاعدية الثورية فى الاحياء والمدن والولايات والمؤسسات.
واضاف الدقير" اننانقترح ايضا قيام جسم أعلى ينعقد كل ثلاث شهور يضم المجلس المركزى لقوى الحرية والتغيير وممثلى تنسيقيات الولايات ليضع الخط العام ويتابع تنفيذه بصورة دورية.
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