النوبة والبني عامر.. ما أروعكم.. بقلم صديق رمضان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*في كسلا الوريفة الشاربة من الطيبة ديمه جاء مذاق العيد بطعم الشهد ونكهة الحب،بدأ المشهد موغلا في التعبير عن جمال النفوس وكاشفا عن صفاء القلوب، علي الألسن جرت كلمات هي ذاتها التي صدح به الراحل المقيم الفنان عثمان حسين، ورددها النوبة للبني عامر والبني عامر للنوبة، أهداها كل طرف للآخر في أوضحت تجليات السمو الروحي :”مسامحك يا حبيبي مهما قسيت على قلبك عارفو ابيض وكلك حسن نية”

*كان التسامح النبيل حاضرا يتجول بين كادقلي ومكرام وكل أنحاء كسلا ينتزع الدموع من المآقي ،متمددا في الدواخل النقية معلنا عن صفاء راسخ لايمكن أن يتزحزح، ارتسم علي الوجوه فزادها جمالا وترجمته الألسن وهي تردد:”ما ممكن اعاتبك وياخد خاطري منك

انا عارف خصامك وغضبك في كلامك ما من جوة قلبك.. مسامحك يا حبيبي”.

*لم تكن رائعة عثمان حسين مسامحك ياحبيبي هي التي ترجمت المشاعر في عيد الحب والتسامح بين النوبة والبني عامر بكسلا،كان الثنائي الرائع المبدع صلاح مصطفي والمرهف مصطفي سند حضورا انيقا ورائعتهما ” ماعدت قادر انتظر” تظلل غيمتها الأجواء وتعبر عنها الابتسامات المتبادلة التي تنبع من الدواخل كأنها تردد بلسان مبين وقلوب عامره بالحنين “ما عدت قادر أنتظر.. سامحني غلطان بعتذر..ما كنت قايل من عتاب تحكم علي ّ.. بالوحدة والشوق والعذاب.. انت القبيل شلت الصعاب.. في دربو عديت ألف باب.. لوانت زهو الحسن في عيونك بدأ.. خليك أمين في العشرة لي آخر مدى.

*والعشرة التي أرادها المبدع مصطفي سند الي آخر مدي هي التي أكدتها الايام وجسدتها المواقف واوضحتها المشاعر، لذا جاء عيد التسامح والاعتذار والمحبة بين النوبة والبني بكسلا حاشدا بالعواطف ومفعما بالأماني كتلك التي سطرها الشاعر المبدع السر عثمان الطيب وترنم بها الرائع محمد النصري:”حقك علي .. واللوم علي ..طالب السماح والمعذرة ..

صفيلي قلبك بالرضا .. والعفو عند المقدرة

*بالتسامح والمحبة انتصر البني عامر والنوبة لتاريخهم وعراقتهم، أكد أفراد القبيلتين بكسلا أن مايجمعهما أكبر من مايفرقهما مهما فعل العوازل أصحاب القلوب المريضة التي لاتعرف غير الكراهية وإثارة الفتن، وجهوا طعنة نجلاء بترفعهم عن الصغائر وتجاوز مربع الاختلاف والاقتتال في خاصرة المرضي النفسيين الذين كانوا يأملون أن يطول أمد هذا الصراع لتتحقق أجندتهم الوضيعة ولكن خاب ظنهم وتبددت أحلامهم وتبعثرت أوراقهم لوجود شباب متعلم ومدرك في القبيلتين أعلن عن أنه لن يكون مطية لتحقيق أجندة جهة أو مجموعة وأنهم لن يسمحوا بالزج باهلهم في أتون حرب لا ناقة لهم فيها ولا جمل.

نبض قوي

النوبة والبني عامر بكسلا… ما اروعكم وما اجملكم وتبا وسحقا لمن يستهدف متانة علاقتكم.