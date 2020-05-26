غرفة (كورونا) تدعو للإسراع بتوصيل الدعم للفئات المتأثرة بالحظر

التاريخ: 26-مايو-2020
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دعت الغرفة المركزية المشتركة لطوارئ (كورونا) بولاية الخرطوم، لضرورة الموازنة ما بين الإلتزام الصارم بالإشتراطات الصحية للوقاية من مرض “كورونا” وبين ضرورة معالجة أوضاع الفئات المتأثرة بالحظر الصحي.
واستعجلت اللجنة، أهمية إسراع توصيل دعم الدولة لهذه الفئات، والاستمرار في تقديم السلع من المنتج للمستهلك وتسهيل حركة المواد الغذائية بالمدن.
وقررت اللجنة في اجتماعها اليوم الثلاثاء، وفق صحيفة الصيحة الاستمرار في تنظيم حركة حاملي التصاريح المرورية والتأكد من استخدام التصريح للغرض الممنوح له، مع تسهيل مرور أفراد ومجموعات الطوارئ الصحية. واستمعت اللجنة لتقارير من المديرين التنفيذيين بالمحليات حول توفر خدمات الوقود والخبز وأعمال النظافة والعمل على معالجة قطوعات المياه في بعض المواقع.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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