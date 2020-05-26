الأصم مغرداً: وصلنا مرحلة صعبة جداً من الخطر وارتفاع معدل الإصابات والوفيات بكورونا

قال القياد بتجمع المهنيين د. ناجي الأصم، إن هناك استهتار و عدم وعي لي التعامل مع وباء كورونا، و ابدي تأسفه لذلك.

وأكد في تغريدة له اليوم على حسابه في “تويتر” بحسب صحيفة السوداني أن البلاد وصلت مرحلة صعبة جدا من الخطر والارتفاع الكبير في معدل الإصابات والوفيات ، الكوادر الصحية العاملة في المستشفيات في خطر داهم ، عدد كبير منهم أصيب بالكورونا وتم عزلهم، موضحاَ أن ‏المتطوعين يعملون بأقصى طاقتهم الا ان خطر مستمر ، مشيراً إلى أن عدد من المستشفيات أغلقت بسبب نقص الكادر او امتلاء الأسرة والعنابر.

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وأضاف: “الكوادر الصحية بتقدم في تضحيات غير معقولة وبتعمل في ظروف كارثية ، ومؤلم جدا ومحبط للغاية بالنسبة ليها أنها تشوف مقابل دة استهتار بل وحتى اعتداء ‏عليهم من بعض المواطنين ، لكن في نفس الوقت ياهو الواجب والمافي منه مفر”.

وقال الأصم في ذات التغريدة، إن المناسبة الإجتماعية لازالت قائمة مثل” الجنازات والبكيات، والأعراس، ولمات الشاي والقهوة مع ستات الشاي شغالة، والناس حايمة ولا كأنه في حاجة،”، و تابع” “الحقيقة أنه أي زول الليلة مفروض يعرف انه حركته وأفعاله الما مسؤولة دي نتيجتها حرفيا موته، ‏أو موت زول أو زولة بعرفم ممكن يكون ابوه ، امه ، جاره أو أي زول من اهله”.

وأضاف: بأن المرض ماعيب، موضحاً أن العيب هو الاستخفاف والاستهتار البنتعامل بيه معاه ، عيب نتيجته أرواح غالية بنفقدها كل يوم.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)