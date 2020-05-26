ارتفاع إصابات (كورونا) بجنوب دارفور إلى (33) و(7) حالات شفاء

أعلنت وزارة الصحة بولاية جنوب دارفور، تسجيل خمس حالات إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، ليرتفع عدد الإصابات إلى (33) حالة متضمنة ثلاث وفيات منذ بداية الجائحة بالولاية.

بينما تماثلت سبع حالات للشفاء من بينها خمسة من الكوادر الطبية، وسجلت الحالات الخمس الجديدة في محليتي نيالا ونيالا شمال.

وناشدت مدير عام وزارة الصحة بالإنابة د. رحاب فتح الرحمن علقم، جميع المواطنين للتقيد بالإرشادات الصحية الوقائية من الإصابة بالفيروس، والبقاء في منازلهم حتى تتم عملية محاصرة المرض في أضيق نطاق، والحيلولة دون انتقاله لبقية المحليات.

وقالت رحاب بحسب صحيفة الصيحة إن الحالات الخمس الجديدة تم فحصها وتأكيدها بمعمل الصحة العامة بنيالا الذي تم افتتاحه قبل يومين، وأشارت إلى أن هناك ثلاث نتائج موجبة أيضا تم تأكيدها وهي من ولاية شرق دارفور،

Advertisements

وأضافت بأن المعمل ساهم في معالجة أكبر مشكلة ظلت تواجهها الوزارة منذ ظهور الوباء وهي كيفية إرسال العينات إلى الخرطوم في ظل توقف حركة الطيران والتكلفة العالية لإرسال العينات بالعربات إلى المعمل القومي.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)