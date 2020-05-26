قوة نظامية تداهم إجتماعاً لقيادات الحزب المحلول

أكد المتحدث الرسمي بإسم لجنة إزالة التمكين وإسترداد الأموال ومُكافحة الفساد صلاح مناع، أن قوة نظامية تتبع للجنة داهمت مساء الإثنين _ثاني أيام عيد الفطر المبارك عند الساعة الخامِسة مساءً إجتماعاً لمجموعة لحزب المؤتمر الوطني المحلول وهذا يُخالف قانون إزالة التمكين من ضمنهم أحد قيادات النظام المخلوع عبد القادر محمد زين .

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وأوضح مناع بحسب صحيفة السودانى نقلا عن موقع (السودان اليوم Sudan2day)، أنه كان هناك إجتماع في منطقة العسيلات لقيادات من حزب المؤتمر الوطني المحلول أرسلنا قوة داهمت الإجتماع ووجددت عدد من القيادات منهم عبد القادر محمد زين وتم فتح بلاغات في مواجهتهم وسيُخضُعوا للمُسائلة القانونية وفق قانون إزالة التمكين ومحاربة الفساد وإسترداد الأموال

وسيتم إصدار تكليف بالحضور لجميع قيادات الحزب المحلول الذين كانوا موجودين بالاجتماع بموجب القانون وستُفتح بلاغات في مواجهتهم وفقاً للمادة ( 12-ب ) التي تحظُر مُمارسة أي نشاط للمؤتمر الوطني المحلول وتعتبر كل من يقوم بذلك هو مخالف للقانون لأن الحزب تم حله بالقانون وعقوبة ذلك تصِل للسِجن 10 سنوات و الجدير بالذكر أن عبدالقادر محمد زين كان يشغل منصب الأمين العام للحركة الإسلامية المحلولة بولاية الخرطوم.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )