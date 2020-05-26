السعودية تخفف القيود وتعدل أوقات حظر التجول وتسمح ببعض الأنشطة

أعلنت المملكة العربية السعودية، تعديل أوقات حظر التجول الجزئي في البلاد، اعتبارًا من الخميس المقبل، مع عودة بعض النشاطات الاقتصادية، والسماح بإقامة صلاة الجمعة والجماعة، كما ستسمح بالتنقل بين المدن ورفع تعليق الرحلات الجوية المحلية، باستثناء مكة المكرمة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، أن هذه القرارات تأتي بناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد- (كوفيد 19).

وأشار المصدر إلى أنه ابتداء من 28 وحتى 30 مايو الحالي، سيتم تغيير أوقات السماح بالتجول في جميع مناطق المملكة، فيما عدا مكة المكرمة لتصبح من الساعة السادسة صباحاً حتى الثالثة عصراً.

وأوضح أنه سيتم السماح بالتنقل بين المناطق والمدن في المملكة بالسيارة الخاصة أثناء فترة عدم منع التجول، إضافة إلى استمرار عمل الأنشطة المستثناة حيث يتم السماح بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية وممارستها لأعمالها في فترة السماح وذلك في مجالات محلات تجارة الجملة والتجزئة والمجمعات التجارية.

وأكد المصدر استمرار منع كافة الأنشطة التي لا تحقق التباعد الإجتماعي بما في ذلك صالونات التجميل والحلاقة، والنوادي الرياضية والصحية، والمراكز الترفيهية، ودور السينما، وغيرها من الأنشطة التي تحددها الجهات المختصة.

Advertisements

وقالت الوكالة إنه تقرر كذلك ابتداء من 31 مايو الحالي وحتى نهاية 20 يونيو المقبل، تغيير أوقات السماح بالتجول في جميع مناطق المملكة فيما عدا مكة المكرمة، ليصبح من الساعة السادسة صباحا حتى الثامنة مساء واستمرار عمل جميع الأنشطة المستثناة بقرارات سابقة.

وأعلنت الوكالة أنه سيتم السماح بإقامة صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في مساجد المملكة ما عدا مساجد مكة المكرمة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، واستمرار إقامة صلاة الجمعة والجماعة في المسجد الحرام وفق الإجراءات الصحية والاحترازية المعمول بها حاليا.

ونوه المصدر إلى أنه تقرر رفع تعليق الحضور للوزارات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص والعودة لممارسة أنشطتها المكتبية وفق الضوابط التي تضعها وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة.

وقال المصدر إنه تقرر أيضا ابتداء من 21 يونيو المقبل العودة لأوضاع الحياة الطبيعية في جميع مناطق المملكة ومدنها إلى ما قبل فترة إجراءات منع التجول فيما عدا مكة المكرمة، مع الالتزام التام بالتعليمات الصحية الوقائية والتباعد الإجتماعي والمحافظة على حماية فئات كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة وأمراض تنفسية.

وأضاف المصدر بأنه على جميع المواطنين والمقيمين في المملكة إتخاذ جميع الوسائل والإجراءات المتعلقة بالحد من انتقال العدوى مثل لبس الكمامة وغسل اليدين والتعقيم والتباعد الاجتماعي، كما تقرر السماح لسكان الأحياء بممارسة رياضة المشي داخل أحيائهم أثناء فترة منع التجول مع الإلتزام بالإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة والتباعد الإجتماعي.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)